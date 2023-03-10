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مع توقف واردات فرنسا والطقس البارد

قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
قفزة في أسعار الغاز في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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قفزت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9% وصعدت فوق مستوى 520 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

كما صعدت العقود الآجلة لشهر أبريل المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 9.1% إلى 521 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وقبل ذلك كانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم بارتفاع نسبته 7.7% إلى 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وأمس انخفضت أسعار الغاز إلى دون مستوى 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 27 يوليو 2021، وهذا مستوى أدنى بأربع مرات تقريبًا من الرقم الذي تم تسجيله في أوائل ديسمبر الماضي، حينها سجلت الأسعار 1700 دولار.

قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

أسباب ارتفاع أسعار الغاز

ويأتي ارتفاع أسعار الغاز بسبب إضرابات واردات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا التي قللت من الواردات، كما ضربت موجة من الطقس البارد الجزء الشمالي القارة الأوروبية.

وقالت نقابة سي جي تي العمالية الفرنسية إنه تم إغلاق أربع محطات للغاز الطبيعي المسال في فرنسا بسبب الإضرابات حول إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يزداد الطلب على التدفئة في أجزاء من المنطقة، حيث تواجه بريطانيا موجة من الثلوج والجليد هذا الأسبوع.

ويثير أي انقطاع في تلك التدفقات المخاوف، خاصةً في ظل الطقس البارد، حيث يمكن استنفاد المخزونات بسرعة، مما يجعل إعادة ملئها أكثر صعوبة خلال الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الطبيعي، المعيار القياسي الأوروبي للغاز، بنسبة 2.3% لتصل إلى 44.37 يورو للميجاوات في الساعة، كما ارتفعت العقود الآجلة البريطانية للغاز الطبيعي بنسبة 2.9%.

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