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تفريغ ساحات الحرم من المصلين

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين برمضان

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المعتكفين برمضان
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريغ ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

منع المصلين

وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.
وكانت قوات الاحتلال قد منعت المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجددًا إلى المسجد.

اقتحام المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وشهد المسجد الأقصى، حالة من التوتر فجرًا، خاصة بعد إجبار شرطة الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه.

إخلاء المعتكفين

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره من العودة إليه.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

اعتقالات

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، ثلاثة شبان من المسجد الأقصى المبارك، أثناء اقتحامها المسجد القبلي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين رمانة من ضاحية السلام في عناتا، وعلي ومراد صندوقة، عقب الاعتداء على المصلين المتواجدين هناك وإبعادهم عن  المكان.

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