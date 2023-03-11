قوات موسكو على أبواب باخموت الأوكرانية

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم السبت، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم كييف بدعم عسكري ولوجيستي من الغرب. ويتواصل القتال العنيف في باخموت، حيث تزيد القوات الروسية من الضغط وتطويق المدينة الاستراتيجية.

تقدم القوات الروسية

من جهته، أعلن قائد قوات “فاغنر” الخاصة أن القوات الروسية أصبحت على مسافة 1.2 كم من المنطقة الإدارية وسط باخموت، فيما قال مسؤولون عسكريون بريطانيون في تقييم إن القوات الروسية تحرز تقدمًا في باخموت.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز “هيمارس” و”أوراغان” واعترضت 4 صواريخ من طراز “هارم” المضادة للرادارات، كما أعلنت تدمير محطتي رادار أميركية الصنع مضادة للمدفعية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

اشتداد المعارك الميدانية

وفي آخر التطورات، كشف مسؤول بالاتحاد الأوروبي عن احتمالية ضخ الاتحاد لـ3.5 مليار يورو إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الأمر متروك لدول الاتحاد لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقه على هذا المبلغ المقترح من قبل الاتحاد، حيث جاء ذلك الاقتراح الأوروبي على خلفية التراجع الأوكراني في الجبهة الشرقية للبلاد.

وميدانيًا، قالت السلطات الموالية لروسيا في زابوروجيا إن الجيش الأوكراني يقوم بنقل قوات من زابوريجيا إلى باخموت، مع اشتداد المعارك الميدانية في شرق البلاد. وبحسب سلطات زابوريجيا فإن الجيش الأوكراني يحشد الآن مجموعة قوات يصل قوامها إلى 70 ألف عسكري.

التعبئة العسكرية

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ليست بصدد التخطيط لتنفيذ تدابير إضافية في إطار التعبئة العسكرية الجزئية. جاء ذلك بعدما جاء ازدياد في عدد التماسات للمهتمين بإمكانية استئناف التجنيد في الخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، وفق المركز الوطني للرقابة الدفاعية في روسيا.