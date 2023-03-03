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ضمن منافسات دوري روشن

قوة النصر الهجومية تصعب مهمة الباطن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
قوة النصر الهجومية تصعب مهمة الباطن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يصعب مهمة الباطن في مباراة اليوم.

مباراة النصر ضد الباطن

ويلعب النصر ضد الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب، بعدما اكتفى بحصد 6 نقطة فقط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

العالمي يتسلح بالهجوم

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقوة هجومية ضاربة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث إنه يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 39 هدفًا.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @SPL

ونجح النصر في هز الشباك خلال 17 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وغاب عن التسجيل في لقاء واحد ضد التعاون، الذي انتهى بخسارته بهدف دون رد، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

كما ازدادت الفاعلية الهجومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد قدوم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث إنه نجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على الصعيد الدفاعي، حيث إنه استقبل 44 هدفًا، وظهر بشكل مخيب للآمال هذا الموسم، ولم يتمكن من تحقيق انتصاره الأول سوى في الجولة الماضية ضد الاتفاق.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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