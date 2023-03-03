قوة النصر الهجومية تصعب مهمة الباطن

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يصعب مهمة الباطن في مباراة اليوم.

مباراة النصر ضد الباطن

ويلعب النصر ضد الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العالمي بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب، بعدما اكتفى بحصد 6 نقطة فقط.

العالمي يتسلح بالهجوم

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقوة هجومية ضاربة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث إنه يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 39 هدفًا.

ونجح النصر في هز الشباك خلال 17 مباراة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وغاب عن التسجيل في لقاء واحد ضد التعاون، الذي انتهى بخسارته بهدف دون رد، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

كما ازدادت الفاعلية الهجومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد قدوم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث إنه نجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على الصعيد الدفاعي، حيث إنه استقبل 44 هدفًا، وظهر بشكل مخيب للآمال هذا الموسم، ولم يتمكن من تحقيق انتصاره الأول سوى في الجولة الماضية ضد الاتفاق.