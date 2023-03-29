قينان الغامدي ضيف المديفر الليلة بـ الليوان

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، في حلقته اليوم ببرنامج الليوان، الكاتب قينان الغامدي لتناول إحدى قضايا الصحافة.

وذكر الإعلامي عبدالله المديفر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “الكاتب قينان الغامدي ضيف الحلقة القادمة من برنامجكم الرمضاني الليوان.. في الليوان .. تتضح الحكاية “.

ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على قناة “روتانا خليجية” الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، على أن يتم إعادة الحلقة في الساعة الـ 5 صباحًا.