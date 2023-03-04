صندوق الاستثمارات يسعى لشراء حصة بفنادق روكو فورتيه العالمية 5 خطوات لحجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء 2023 في الإمارات الداخلية: تنفيذ حد الحرابة في جانٍ بجدة لقتله رجل أمن أثناء تأدية واجبه حل قانوني يسمح لـ النصر بتسجيل بديل مارتينيز وزير الاستثمار: مزايا للشركات متعددة الجنسية بعد نقل مقارها للمملكة وزير الدفاع اليمني وقيادات التحالف يتفقدون جاهزية القوات في أبين غياب ألفارو ميدران والناصر أمام ضمك
يُقدم النجم البرازيلي كارلوس جونيور مستوى مميزًا مع الشباب ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.
ويُعد كارلوس جونيور اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا.
ويحتل كارلوس المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع الوصيف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، فيما يتصدر نجم النصر، أندرسون تاليسكا القائمة بـ13 هدفًا.
وتعول الجماهير على تألق كارلوس جونيور، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الانتصارات، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة دوري روشن السعودي.
ويلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.