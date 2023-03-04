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كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرازيلي كارلوس جونيور مستوى مميزًا مع الشباب ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق كارلوس جونيور

ويُعد كارلوس جونيور اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا.

كارلوس جونيور في دوري روشن
كارلوس – المصدر @AlShababSaudiFC

ويحتل كارلوس المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع الوصيف عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، فيما يتصدر نجم النصر، أندرسون تاليسكا القائمة بـ13 هدفًا.

وتعول الجماهير على تألق كارلوس جونيور، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الانتصارات، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة دوري روشن السعودي.

كارلوس جونيور
كارلوس – المصدر @AlShababSaudiFC

مباراة الشباب ضد العدالة

ويلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
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