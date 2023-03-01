كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف

واصل النجم البرازيلي كارلوس جونيور تألقه اللافت مع الشباب في الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.

كارلوس جونيور في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف، وجاء كارلوس جونيور في صدارة القائمة، حيث سجل 12 هدفًا وصنع هدفين.

وجاء في المركز الثاني خلف كارلوس جونيور، نجم نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 13 هدفًا، يليه نجم فريق التعاون، الباراغوياني كاكو بـ12 مساهمة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويحتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله المركز الرابع في القائمة برصيد 11 هدفًا، ثم نجم الفتح، فراس البريكان، بعدما ساهم في تسجيل 11هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات وصنع 3 أهداف.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج بـ16 نقطة، العدالة 13 نقطة، والباطن 6 نقاط.