كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

أعلن نادي الشباب قبل قليل عن تمديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور ليظل لاعبًا في صفوف الفريق الكروي الأول حتى نهاية موسم 2026/2027.

أرقام كارلوس جونيور

ويلعب جونيور صاحب الـ27 عامًا مع نادي الشباب منذ عام 2021، قادمًا من صفوف نادي سانتا كلارا البرتغالي، وسجل في الموسم الحالي في دوري روشن مع الشباب 12 هدفًا يتواجد بهم في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري.

ويستعد الشباب لمواجهة الرائد مساء السبت المقبل في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الشباب في المركز الثالث

ويحتل نادي الشباب، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على طلب تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة، لتُقام يوم السبت 18 مارس بدلًا من غد وذلك بسبب مشاركة الليوث في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يذكر أن الشباب كان تعادل مع نادي القوة الجوية بهدف لكل فريق أول أمس الاثنين، وذلك في ذهاب التصفيات المؤهلة للمشاركة في دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.