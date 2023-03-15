كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

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أعلن نادي الشباب قبل قليل عن تمديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور ليظل لاعبًا في صفوف الفريق الكروي الأول حتى نهاية موسم 2026/2027.
ويلعب جونيور صاحب الـ27 عامًا مع نادي الشباب منذ عام 2021، قادمًا من صفوف نادي سانتا كلارا البرتغالي، وسجل في الموسم الحالي في دوري روشن مع الشباب 12 هدفًا يتواجد بهم في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري.
ويستعد الشباب لمواجهة الرائد مساء السبت المقبل في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
ويحتل نادي الشباب، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على طلب تأجيل مباراة الرائد والشباب 48 ساعة، لتُقام يوم السبت 18 مارس بدلًا من غد وذلك بسبب مشاركة الليوث في كأس الملك سلمان للأندية العربية.
يذكر أن الشباب كان تعادل مع نادي القوة الجوية بهدف لكل فريق أول أمس الاثنين، وذلك في ذهاب التصفيات المؤهلة للمشاركة في دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.