كاريلو الأكثر مراوغة آخر 5 مواسم

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يُقدم النجم البيروفي أندريه كاريلو مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كاريلو أكمل 248 مراوغة في دوري المحترفين، مضيفًا: “يعتبر الثعبان الأكثر نجاحًا في المراوغات خلال آخر 5 مواسم”.
وخطف كاريلو صاحب الـ31 عامًا، الأنظار بمستواه المميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الحالي بعد فترة من تذبذب المستوى، ونجح في ترك بصمة بجميع المباريات التي شارك فيها.
على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد التعاون الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.