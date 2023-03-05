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ضمن منافسات دوري روشن

كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ19

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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يتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي.

كاكو يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي باللغة الإنجليزية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد الجولة الـ19، وجاء كاكو في الصدارة برصيد 10 تمريرات حاسمة خلال 1225 دقيقة لعب.

كاكو
كاكو – المصدر @SPL

وجاء في المركز الثاني خلف كاكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، بعدما صنع 8 أهداف خلال 1497 دقيقة، يليه نجم نادي الطائي، ناوليدج موسونا، حيث صنع 7 أهداف خلال 1677 دقيقة.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

وجاء الجزائري سفيان بن دبكة في المركز الرابع بالقائمة، بعدما صنع 6 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي، خلال 1242 دقيقة.

سفيان بن دبكة
بن دبكة

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة، ثم الخليج والعدالة بـ16 نقطة، والباطن بـ6 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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