كاكو ماكينة صناعة أهداف التعاون

يُقدم النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، مستوى مميزًا مع التعاون، ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

كاكو يخطف الأنظار

ويُعد كاكو صاحب الـ28 عامًا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ولعب دورًا بارزًا في نتائجه المميزة هذا الموسم، بعدما ساهم في ثلث الأهداف التي سجلها سكري القصيم.

وساهم كاكو في تسجيل 15 هدفًا خلال الـ21 جولة الماضية، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وصنع 11 هدفًا، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وينفرد النجم الباراغواياني بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي برصيد 60 فرصة، متفوقًا على نجم الاتحاد، إيغور كورونادو، ونجم الشباب، كريستيان جوانكا بـ56 فرصة لكل منهما.

التعاون في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات دوري روشن السعودي، يوم 5 أبريل المقبل، بمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، من الفوز في 10 مباريات، والتعادل 5 مرات، وخسر 6 لقاءات.