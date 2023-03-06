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الانطلاق بالإعلام السعودي لمجالات أرحب ووضعه في المقدمة التي يستحقها

كتاب وصحفيون لوزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري: نريدها نقلة نوعية في الإعلام

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
كتاب وصحفيون لوزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري: نريدها نقلة نوعية في الإعلام
المواطن - فريق التحرير

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حالة من التفاؤل والاستبشار في الوسط الإعلامي السعودي بعد الأمر الملكي الكريم بتعيين سلمان الدوسري وزيراً للإعلام، لخبرته وباعه الطول في مجال العمل الإعلامي لسنوات طويلة، وإلمامه بالشأن الإعلامي السعودي بكل تفاصيله.

الكتاب والصحفيون والإعلاميون يحدوهم الأمل في نقلة نوعية للإعلام السعودي بجهود ورؤية وزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري.

وتعددت مطالب الإعلاميين من وزير الإعلام الجديد للارتقاء بالعمل الإعلامي والانطلاق به لآفاق أرحب، حيث غردت الإعلامية فاطمة فهد بقولها “مبارك لكم هذا التعيين المُستحق بجدارة معاليك ، متفائلين بنقلة نوعية معكم ونتطلع للقادم بقيادتكم للمجال الإعلامي في السعودية”.

نريدها نقلة نوعية

وقال الإعلامي علي سعيد الكعبي “تستاهل ثقة ولي الأمر أستاذ سلمان ، الإعلام ملعب كبير وأنت تعرف تفاصيله جيدا ، في الصحافة حيث شغفك الكبير وفي التلفزيون والذي كنت ضيفا فيه وأقنعت برأيك وطرحك ، لا خوف على الإعلام طالما تسلم رايته أحد أبنائه المخلصين والباحثين دوماً عن النجاح بكل أطيافه متسلحا بتحقيق المصلحة العامة.

وغرد تركي بن عبدالعزيز بقوله “قنواتنا وصحفنا الورقية التي لا أحد يتابعها، أصبحت تلاحق مشاهير الفلس ليصنعوا تقارير عنهم بكل ما يحملونه من هدم للقيم وتنصل من الهوية الأصيلة، نفذ محتواهم فأصبحوا يجعلون من أنفسهم محتوى، هل يغير وزير الإعلام هذه القاعدة ويعكسها ويصبحون هم من يلاحقون إعلامنا ويتعهد بالتمسك بهويتنا”.

قال سعد بن محمد العريفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي: “نبارك لكم معالي الوزير الثقة الملكية ونتمنى لكم التوفيق في نقل الإعلام السعودي إلى مجالات أرحب ووضعه في المقدمة التي يستحقها”.

محاسبة من يسيئون للمجتمع

وقال عارف بن حامد “نبارك لـ وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري بتسلمه حقيبة وزارة الإعلام ونتمنى من معاليه التشديد على محاسبة من يسيئون لمجتمعنا عبر وسائل التواصل خاصة غير السعوديين ومنع استضافة غير السعودي فيما يتعلق بالشأن السعودي”.

وغرد الإعلامي ماجد بن عجب الدوسري بقوله “ألف مبروك يابوسعود، والله الله في القنوات الخاصة، اللي محسوبة علينا، تحتاج لها غربلة خاصة فيما يتعلق في البرامج التي تتعلق بالسعودية والأعمال الدرامية التي تم إسناد كتابتها إلى بعض الكتاب الذين تاريخهم عليه علامات استفهام مثل كاتب المسلسل التاريخي عن الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفقك الله لما يحب ويرضى”.

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