كريستيانو رونالدو يتابع بإعجاب تيفو جماهير الاتحاد

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التقطت عدسات الكاميرا نظرات الإعجاب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بـ تيفو جماهير نادي الاتحاد، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
تيفو #الاتحاد تحت أنظار رونالدو🇵🇹#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/pZVoMCtupR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023
ونظر رونالدو إلى تيفو جماهير الاتحاد الذي زيّن مدرجات ملعب الجوهرة المشعة استعدادًا لخوض مباراة قوية ستحدد بنسبة كبيرة بطل دوري روشن في الموسم الحالي، كون النصر حاليًّا في الصدارة والاتحاد وصيفًا بفارق نقطتين.