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سيشارك في مباراته الدولية رقم 197 ضد ليشتنشتاين

كريستيانو رونالدو يحصد لقب عميد لاعبي العالم

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يحصد لقب عميد لاعبي العالم
المواطن - فريق التحرير

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حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب عميد لاعبي العالم رسميًا، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لـ مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب ليشتنشتاين التي تنطلق بعد قليل في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

كريستيانو رونالدو يشارك أمام ليشتنشتاين

واختار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، تشكيل المنتخب البرتغالي الذي جاء مكونًا من: ” روي باتريسيو في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو، جونتشالو إيناسيو، رافائيل جويريرو، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس”.

وسيشارك رونالدو في مباراة ليشتنشتاين، لتكون مباراته الدولية رقم 197 ليفض الشراكة ويتفوق على الكويتي فهد المطوع.

كريستيانو رونالدو - البرتغال وليشتنشتاين

وسيكون الظهور الأول للفريق البرتغالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تولى مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي رحل عن الفريق بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.

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