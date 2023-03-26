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كريستيانو رونالدو يسجل ثنائية لـ البرتغال في الشوط الأول ضد لوكسمبورج

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يسجل ثنائية لـ البرتغال في الشوط الأول ضد لوكسمبورج
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم كريستيانو رونالدو في إحراز هدفين من ضمن 4 أهداف للمنتخب البرتغالي في شباك منتخب لوكسمبورج في الشوط الأول من مباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين الـ10 والـ32، بينما سجل كل من جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا الهدفين الثاني والثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقتين الـ15 والـ18.

كريستيانو رونالدو يصل لهدفه رقم 122 

ووصل النجم البرتغالي إلى 122 هدفًا على المستوى الدولي مع المنتخب البرتغالي في مباراته الدولية رقم 198 بعد أن أصبح عميد لاعبي العالم بمشاركته في المباراة رقم 197 يوم الخميس الماضي وكانت أمام منتخب ليشتنشتاين.

وجاء تشكيل منتخب “برازيل أوروبا” لمواجهة لوكسمبورج مكونًا من: “روي باتريسيو، ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دانيلو، نونو مينديز، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس”.

ويطمح منتخب “برازيل أوروبا” في الفوز على لوكسمبورج الليلة من أجل الوصول إلى النقطة السادسة وصدارة المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024.

كريستيانو رونالدو - البرتغال ولوكسمبورج

 

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