كريستيانو رونالدو يسعى لتجاوز رقم ميسي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحقق مزيدًا من الأرقام القياسية في مسيرته.

هدف مميز ضد أبها

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، ليقود النصر لتحقيق الفوز بنتيجة 2\1.

كريستيانو رونالدو يتقدم في القائمة

ورفع رونالدو عدد أهدافه من الركلات الحرة إلى 59 هدفًا، ليقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف بهذه الطريقة في تاريخ كرة القدم، والتي يتصدرها البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو بـ77 هدفًا.

ويملك كريستيانو رونالدو، فرصة كبيرة لمواصلة التقدم في القائمة، حيث إن جميع المتواجدين لا يلعبون حاليًا، باستثناء نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ61 هدفًا من ركلات حرة.

وجاءت أهداف رونالدو صاحب الـ38 عامًا من الركلات الحرة، كالتالي؛ 34 هدفًا في الدوريات، 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في بطولات الكؤوس، بالإضافة إلى 10 أهداف مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

ويأمل كريستيانو رونالدو لمواصلة التألق مع النصر، أملًا في تعثر الاتحاد، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه، بجانب رغبته في المنافسة على لقب الهداف، حيث يملك 9 أهداف، فيما يتصدر عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.