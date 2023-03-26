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قبل مباراة اليوم بتصفيات اليورو

كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه ضد لوكسمبورج

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه ضد لوكسمبورج
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النجم كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه أمام لوكسمبورج، وقيادة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

تألق كريستيانو رونالدو أمام لوكسمبورج

واعتاد كريستيانو رونالدو على التألق في مواجهات البرتغال ضد لوكسمبورج، حيث سبق وشارك في 10 مباريات، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، ويُعد أكثر منتخب سجل أهداف دولية في شباكه.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

وكان كريستيانو رونالدو قد حقق إنجازًا تاريخيًا بعد مشاركته مع البرتغال ضد ليشتنشتاين، حيث وصل إلى مباراته الدولية رقم 197، لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

البرتغال ضد لوكسمبورج

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال ضد لوكسمبورج، اليوم الأحد عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات اليورو برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك، فيما تقع لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب – المصدر @Cristiano
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