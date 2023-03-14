كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد أبها

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه لمواجهة أبها بعد قليل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، محمد مران، سامي النجعي، كريستيانو رونالدو”.
أما تشكيل نادي أبها فجاء مكونًا من: ” ديفيس إيباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد ناطق، أوروش ماتيتش، زكريا سامي، إدريس صديقي، صالح العمري، نواف الصعدي، سعد بقير”.
ويدير الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.
يذكر أن الفائز من مباراة الوحدة والباطن، سوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.
وكان أصفر الرياض خسر أمام نادي الاتحاد مساء الخميس الماضي بهدف دون رد في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تراجع العالمي من المركز الأول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن.
وقال الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أصفر الرياض إن فريقه عازم على تخطي أبها والوصول لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل مصالحة الجماهير.