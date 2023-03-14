كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد أبها

كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه لمواجهة أبها بعد قليل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، محمد مران، سامي النجعي، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي أبها فجاء مكونًا من: ” ديفيس إيباسي، فهد الجميعة، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد ناطق، أوروش ماتيتش، زكريا سامي، إدريس صديقي، صالح العمري، نواف الصعدي، سعد بقير”.

طاقم حكام المباراة

ويدير الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

يذكر أن الفائز من مباراة الوحدة والباطن، سوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.

وكان أصفر الرياض خسر أمام نادي الاتحاد مساء الخميس الماضي بهدف دون رد في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تراجع العالمي من المركز الأول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن.

وقال الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أصفر الرياض إن فريقه عازم على تخطي أبها والوصول لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل مصالحة الجماهير.