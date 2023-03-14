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خلال لقاء الفريقين في ربع نهائي كأس الملك

كريستيانو رونالدو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
كريستيانو رونالدو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها
المواطن - فريق التحرير

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التقطت عدسات الكاميرا، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وهو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها، اللاتفي أندريس تريمانيس مع نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بطاقة صفراء في وجه كريستيانو رونالدو

ونشرت قناة SSC الناقل الحصري للمباراة، لحظة انفعال رونالدو على الحكم بسبب قيام الأخير بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول وإنهاء هجمة واعدة للنصر كان يقودها رونالدو.

وقام الحكم اللاتفي على الفور بإشهار البطاقة الصفراء في وجه رونالدو اعتراضًا على قراره.

نتيجة الشوط الأول

وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لـ النصر، وقلص بعدها اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لـ أبها في الدقيقة الـ69.

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