كريستيانو رونالدو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
التقطت عدسات الكاميرا، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وهو ينفعل على حكم مباراة النصر وأبها، اللاتفي أندريس تريمانيس مع نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء 🟨#أغلى_الكؤوس
#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/9KeUxKezzc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
ونشرت قناة SSC الناقل الحصري للمباراة، لحظة انفعال رونالدو على الحكم بسبب قيام الأخير بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول وإنهاء هجمة واعدة للنصر كان يقودها رونالدو.
وقام الحكم اللاتفي على الفور بإشهار البطاقة الصفراء في وجه رونالدو اعتراضًا على قراره.
وكان سامي النجعي أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض بالثانية العاشرة مع بداية المباراة، ثم عزز عبدالله الخيبري من تفوق أصفر الرياض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل محمد مران الهدف الثالث لـ النصر، وقلص بعدها اللاعب عبدالفتاح آدم الفارق لـ أبها في الدقيقة الـ69.