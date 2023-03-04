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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يُعاني في مرسول بارك

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
كريستيانو رونالدو يُعاني في مرسول بارك
المواطن - فريق التحرير

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واصل ملعب “مرسول بارك” في الرياض عناده أمام نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي.

فوز النصر ضد الباطن

ولعب النصر ضد الباطن بالأمس على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الباطن عند 6 نقطة بالمركز الأخير.

لاعبو النصر – المصدر spl

معاناة كريستيانو رونالدو

وحقق كريستيانو رونالدو انطلاقة مميزة مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين خلال 5 مباريات، ولكنه فشل في هز الشباك على ملعب “مرسول بارك”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ولعب كريستيانو رونالدو 3 مباريات في ملعب النصر حتى الآن، وكانت البداية أمام الاتفاق، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف سجله أندرسون تاليسكا، ثم فاز على التعاون بنتيجة 2-1، أحرزهما عبدالرحمن غريب وعبدالله مادو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

وكانت المواجهة الثالثة لرونالدو على ملعب “مرسول بارك” أمام الباطن، ولم يسجل أي هدف أيضًا، حيث حصل على 3 فرص تهديفية من ضربات حرة ثابتة، مرت أعلى العارضة بقليل.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

على الجانب الآخر، تألق كريستيانو رونالدو على ملاعب الأحساء، مكة المكرمة وأبها، حيث سجل هدفًا في شباك الفتح، وسوبر هاتريك ضد الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف أمام ضمك.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl
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