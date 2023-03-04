كريستيانو رونالدو يُعاني في مرسول بارك

واصل ملعب “مرسول بارك” في الرياض عناده أمام نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو للمباراة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي.

فوز النصر ضد الباطن

ولعب النصر ضد الباطن بالأمس على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الباطن عند 6 نقطة بالمركز الأخير.

معاناة كريستيانو رونالدو

وحقق كريستيانو رونالدو انطلاقة مميزة مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين خلال 5 مباريات، ولكنه فشل في هز الشباك على ملعب “مرسول بارك”.

ولعب كريستيانو رونالدو 3 مباريات في ملعب النصر حتى الآن، وكانت البداية أمام الاتفاق، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف سجله أندرسون تاليسكا، ثم فاز على التعاون بنتيجة 2-1، أحرزهما عبدالرحمن غريب وعبدالله مادو.

وكانت المواجهة الثالثة لرونالدو على ملعب “مرسول بارك” أمام الباطن، ولم يسجل أي هدف أيضًا، حيث حصل على 3 فرص تهديفية من ضربات حرة ثابتة، مرت أعلى العارضة بقليل.

على الجانب الآخر، تألق كريستيانو رونالدو على ملاعب الأحساء، مكة المكرمة وأبها، حيث سجل هدفًا في شباك الفتح، وسوبر هاتريك ضد الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف أمام ضمك.