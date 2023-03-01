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بعد تألقه مع النصر في فبراير

كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة الأفضل بآسيا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة الأفضل بآسيا
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي لشهر فبراير الماضي، ليُنافس على جائزة خاصة.

أفضل لاعب في غرب آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في غرب آسيا لشهر فبراير الماضي، وفتح باب التصويت أمام الجماهير بداية من اليوم، وحتى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للأفضل، كالتالي؛ كريستيانو رونالدو، أوديون إيغالو “الهلال”، أسو رستم “الشرطة العراقي”، كودجو لابا “العين الإماراتي”، مهدي عبدالجبار “المنامة البحريني” وعمر السومة “العربي القطري”.

رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني بالمستوى المميز الذي ظهر عليه كريستيانو رونالدو مع النصر في فبراير، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف بدوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ولفت الآسيوي في تقريره إلى أن رونالدو تألق بتسجيله هدفًا أمام الفتح، وسوبر هاتريك في شباك الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف في مرمى ضمك، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي منفردًا.

وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت بالأمس عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، والذي شهد مشاركته في 4 مباريات، ومساهمته في تسجيل 10 أهداف.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC
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