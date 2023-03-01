كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة الأفضل بآسيا

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي لشهر فبراير الماضي، ليُنافس على جائزة خاصة.

أفضل لاعب في غرب آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في غرب آسيا لشهر فبراير الماضي، وفتح باب التصويت أمام الجماهير بداية من اليوم، وحتى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.

وجاءت قائمة المرشحين للأفضل، كالتالي؛ كريستيانو رونالدو، أوديون إيغالو “الهلال”، أسو رستم “الشرطة العراقي”، كودجو لابا “العين الإماراتي”، مهدي عبدالجبار “المنامة البحريني” وعمر السومة “العربي القطري”.

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني بالمستوى المميز الذي ظهر عليه كريستيانو رونالدو مع النصر في فبراير، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف بدوري روشن السعودي.

ولفت الآسيوي في تقريره إلى أن رونالدو تألق بتسجيله هدفًا أمام الفتح، وسوبر هاتريك في شباك الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف في مرمى ضمك، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي منفردًا.

وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت بالأمس عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، والذي شهد مشاركته في 4 مباريات، ومساهمته في تسجيل 10 أهداف.