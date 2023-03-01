ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة ضد ريال مدريد الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها لقطات تحبس الأنفاس لـ بركان روسي ينفث رماده وسط الثلوج وفاة والدة الإعلامي جابر القرني النصر يواصل مفاوضاته لضم مودريتش انتفاضة الهلال تُشعل مواجهة الوحدة نوكيا تطرح هاتفًا جديدًا يمكنك إصلاحه بنفسك عدد متبرعي الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا يتجاوز مليوني شخص كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة الأفضل بآسيا
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي لشهر فبراير الماضي، ليُنافس على جائزة خاصة.
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في غرب آسيا لشهر فبراير الماضي، وفتح باب التصويت أمام الجماهير بداية من اليوم، وحتى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.
وجاءت قائمة المرشحين للأفضل، كالتالي؛ كريستيانو رونالدو، أوديون إيغالو “الهلال”، أسو رستم “الشرطة العراقي”، كودجو لابا “العين الإماراتي”، مهدي عبدالجبار “المنامة البحريني” وعمر السومة “العربي القطري”.
وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني بالمستوى المميز الذي ظهر عليه كريستيانو رونالدو مع النصر في فبراير، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف بدوري روشن السعودي.
ولفت الآسيوي في تقريره إلى أن رونالدو تألق بتسجيله هدفًا أمام الفتح، وسوبر هاتريك في شباك الوحدة، بجانب ثلاثة أهداف في مرمى ضمك، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي منفردًا.
وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت بالأمس عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، والذي شهد مشاركته في 4 مباريات، ومساهمته في تسجيل 10 أهداف.