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كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا أداء لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كريستيان جوانكا في صدارة القائمة

وشارك كريستيان جوانكا في جميع مباريات الشباب بدوري روشن السعودي بمعدل 1728 دقيقة، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا هذا الموسم، حيث قام بـ19 تسديدة على المرمى، ونجح في تسجيل 8 أهداف.

جوانكا
كريستيان جوانكا – المصدر spl

يحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الثاني خلف كريستيان جوانكا في قائمة الأكثر تسديدًا بـ16 تسديدة، ثم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا برصيد 15 تسديدة.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

وجاء نجم أبها، التونسي سعد بقير في المركز الرابع بالقائمة برصيد 13 تسديدة، ثم نجم فريق ضمك، برونو دوارتي بـ12 تسديدة، بالتساوي مع نجم نادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو.

 

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ21

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

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