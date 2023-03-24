البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول
يُقدم النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا أداء لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وشارك كريستيان جوانكا في جميع مباريات الشباب بدوري روشن السعودي بمعدل 1728 دقيقة، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا هذا الموسم، حيث قام بـ19 تسديدة على المرمى، ونجح في تسجيل 8 أهداف.
يحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الثاني خلف كريستيان جوانكا في قائمة الأكثر تسديدًا بـ16 تسديدة، ثم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا برصيد 15 تسديدة.
وجاء نجم أبها، التونسي سعد بقير في المركز الرابع بالقائمة برصيد 13 تسديدة، ثم نجم فريق ضمك، برونو دوارتي بـ12 تسديدة، بالتساوي مع نجم نادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.
ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.