كريم بنزيما يُكرر استراتيجية رونالدو مع الريال

يسير مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما على خُطى نجم المرينغي السابق والنصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على لياقته وجاهزيته قبل المواجهات الهامة.

كريم بنزيما على خُطى رونالدو

وذكرت شبكة “ريليفو”: “بنزيما يقلد استراتيجية عمل رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2017\ 2018، التي تهدف لتنظيم لياقته البدنية عن طريق منحه راحة في بعض المباريات، ليكون جاهزًا بنسبة 100% في المواجهات المهمة”.

وأضاف: “رونالدو في موسمه الأخير مع ريال مدريد كان يحصل على راحة من المدرب زين الدين زيدان في مباريات الدوري الإسباني خارج سانتياجو برنابيو، بينما يركز على التواجد في لقاءات دوري أبطال أوروبا ولقاءات الليغا على ملعبه”.

وتابعت الشبكة الإسبانية: “كريم بنزيما يقلد الآن أسلوب عمل رونالدو، بعد أن توصل إلى اتفاق مشابه مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدركًا أنه في سن الـ35 عاما، لذا من الضروري التحكم في لياقته البدنية قدر الإمكان”.

وواصلت: “أنشيلوتي يريد الاعتماد على كريم بنزيما في كل مباراة، لكنه يدرك أن هذه الاستراتيجية الأفضل للاعب والفريق، كما أنه اعتاد على اللعب بدونه، حيث خاض 12 مباراة في غيابه، فاز في 9 وتعادل مرتين مع خسارة واحدة”.

تقدير بنزيما كقائد لريال مدريد

وأردفت: “هذه الجرعة من مشاركة كريم بنزيما في المباريات مقبولة من قبل باقي اللاعبين في غرفة الملابس، كما يمنحونه الاحترام الكامل كقائد ويدركون أن مساعدته تتجاوز أرض الملعب”.

وجاء في ختام تقرير “ريليفو”: “هناك سبب آخر لقبول ريال مدريد طلب كريم بنزيما، وهو تخوف النادي من رحيله في الصيف المقبل، لذا يتم تدليله واحترام رغبته في الغياب عن بعض المباريات”.