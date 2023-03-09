كسر إجهادي يُغيّب أسامة الخلف عن مباراة الشباب والفيحاء

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أعلن نادي الفيحاء- قبل قليل- عن غياب لاعبه أسامة الخلف عن مواجهة الشباب في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بسبب الإصابة.
وكشف النادي، في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن الخلف يُعاني من كسر إجهادي في عظم الساق، وسيغيب بسببها عن مواجهة الشباب، كما يغيب عن مباريات الفريق لمدة 8 أسابيع، حيث سيخضع لبرنامج علاجي في تلك الفترة.
وسيخوض الفيحاء المباراة بتشكيل مكون من: “فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، حسين الشويس، سامي الخيبري، محمد البقعاوي، عبدالرحمن السفري، بندر ناصر، ريكاردو ريلر، باولينيو، ألكسندر ترايكوفسكي، فيكتور رويز، أنتوني نواكايمي”.
أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، رياض شراحيلي، جوانكا، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.