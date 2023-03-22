كفاءات إعلامية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

أكد الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام الأستاذ منصور بن محمد المنصوري، جاهزية الكفاءات الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمد جسور التعاون الإعلامي المشترك مع مختلف الجهات الإعلامية لتوثيق وإنتاج مختلف المواد الإعلامية التي تبرز في مخرجاتها الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك، وأهميتها في تيسير أداء النسك والعبادات.

توثيق الخدمات

وأشار”المنصوري” إلى تخصيص كفاءات إعلامية ميدانية لتسهيل التنسيق والتواصل وتسخير دوره في توثيق الخدمات الميدانية وإبرازها إعلامياً على مختلف المنصات الإعلامية المحلية والعالمية الراغبة في توثيق الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وتوثيق المنظومة الخدمية المتكاملة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن خلال موسم شهر رمضان المبارك.

مواد إعلامية متجددة

ونوه الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إلى جاهزية الكفاءات الميدانية لإبراز مختلف الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية والتقنية وغيرها من الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر مواد إعلامية متجددة تحاكي الصورة الحضارية والمشرقة لنوعية خدمات قاصدي الحرمين الشريفين خلال العصر السعودي الزاهر.

وأشار إلى دعم وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ودورها في توثيق الدعم السخي واللامحدود من لدن القيادة الرشيدة لمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين وإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية إلى المسلمين في أنحاء العالم.