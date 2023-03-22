كفاءات إعلامية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد
أكد الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام الأستاذ منصور بن محمد المنصوري، جاهزية الكفاءات الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمد جسور التعاون الإعلامي المشترك مع مختلف الجهات الإعلامية لتوثيق وإنتاج مختلف المواد الإعلامية التي تبرز في مخرجاتها الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك، وأهميتها في تيسير أداء النسك والعبادات.
وأشار”المنصوري” إلى تخصيص كفاءات إعلامية ميدانية لتسهيل التنسيق والتواصل وتسخير دوره في توثيق الخدمات الميدانية وإبرازها إعلامياً على مختلف المنصات الإعلامية المحلية والعالمية الراغبة في توثيق الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وتوثيق المنظومة الخدمية المتكاملة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن خلال موسم شهر رمضان المبارك.
ونوه الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إلى جاهزية الكفاءات الميدانية لإبراز مختلف الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية والتقنية وغيرها من الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر مواد إعلامية متجددة تحاكي الصورة الحضارية والمشرقة لنوعية خدمات قاصدي الحرمين الشريفين خلال العصر السعودي الزاهر.
وأشار إلى دعم وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ودورها في توثيق الدعم السخي واللامحدود من لدن القيادة الرشيدة لمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين وإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية إلى المسلمين في أنحاء العالم.