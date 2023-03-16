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عزفت مقطوعة موسيقية صعبة لـ شوبان

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت مراهقة بريطانية كفيفة ومصابة بالتوحد تدعى لوسي، بما تمتلكه من مهارات فائقة في العزف على البيانو، من إبهار الحاضرين، لبراعة ما قدمته رغم حالتها الصحية.

واستضاف برنامح تلفزيوني عنوانه “البيانو” يضم لجنة تحكيم مكونة من نجم البوب ميكا وعازف البيانو الشهير لانغ لانغ، الطفلة لوسي، ضمن خطة البرنامج للوصول إلى أفضل عازفي البيانو الهواة عبر الملكة المتحدة.

مقطوعة لـ شوبان

وعندما علمت اللجنة أن لوسي ستعزف مقطوعة موسيقية للموسيقار “شوبين”، ذهلوا بسبب صعوبة المقطوعات التي يقدمها هذا العازف.

ومع بدء لوسي بالعزف داخل إحدى محطات القطار في مدينة ليدز، أذهلت من حولها، وصورتها إحدى الحاضرات وهي تمسح عينيها التي فاضت بالدموع.

ومع انتهاء العرض، نظر ميكا إلى الفنانة الصغيرة كما لو أنه لا يستطيع استيعاب ما يشاهده.

وحصد مقطع الفيديو الذي وثق أداء لوسي، المصابة أيضًا بصعوبات التعلم، ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على الإنترنت.

 

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