كفيف تزف 70 شابًا وفتاة لعش الزوجية

نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رعى وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، حفل الزواج الجماعي الـ13 للمكفوفين والمكفوفات، الذي أقامته جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” في قاعة الدرعية بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض المستضيف لهذا الحفل بدعم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسط حضور كبير من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع.

وكانت البداية بجولة على أركان الجمعية تم خلالها الاطلاع على الخدمات والتقنيات الحديثة للمكفوفين، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة من الذكر الحكيم، رتلها العريس موسى الكثيري، تلا ذلك زفة العرسان ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي.

جهود كفيف

وعقب ذلك، ارتجل راعي الحفل أحمد الماجد كلمة بهذه المناسبة أثنى فيها على جهود الجمعية وهنأ فرسان الحفل ودعا لهم بالتوفيق، موجهًا الشكر للنادي على الاستضافة والدعم وبعد ذلك تم تكريم رعاة الحفل والداعمين.

وقبل الختام قدمت إحدى الفرق الشعبية العرضة السعودية وشارك فيها عدد من المسؤولين إلى جانب أعضاء الفرقة، تعبيرًا وابتهاجًا بالمناسبة السعيدة.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الحفل بلغ 70 شابًا وشابة.