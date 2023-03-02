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بعد الحديث عن احتمالية عودته للدوري التركي

كلمة أخيرة من تاليسكا تحسم مصيره مع النصر

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
كلمة أخيرة من تاليسكا تحسم مصيره مع النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية الكلمة الأخيرة التي حسم بها البرازيلي تاليسكا مصيره مع نادي النصر، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن احتمالية عودته للدوري التركي بالفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب البرازيلي رد بأنه “باق” في صفوف النصر وأنه يركز على تقديم كل ما لديه مع الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وأضاف رومانو أن نجم النصر لا يفكر في الانتقال لنادي غلطة سراي التركي كما أُشيع في الفترة الأخيرة.

إعلامي يُحذر بشأن تاليسكا

وكان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني وجه رسالة تحذير إلى إدارة نادي النصر بشأن ما يحدث مع اللاعب تاليسكا بالفترة الحالية، منوهًا إلى أن اللاعب البرازيلي قد يغادر النصر بأزمة كما حدث مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية: “أُحذر إدارة النصر من تكرار نفس سيناريو حمدالله مع تاليسكا، الأخير بدأ يخرج من تركيز المباريات ليركز فيما يحدث خارج أرض الملعب، وفي مباراة النصر والهلال الأخيرة، كيف خرج اللاعب البرازيلي؟ خرج بهتاف جماهير الهلال ضده وأيضًا أعلم أن اللاعب البرازيلي ربما ينتقل للدوري التركي، لا نريد تكرار سيناريو حمدالله مع اللاعب”.

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