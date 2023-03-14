كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة

حذر بروفيسور أيمن لنجاوي، استشاري الجراحة العامة، من جميع أنواع البخور، مؤكدًا أنها تسبب سرطان الرئة، ومشددًا على ضرورة استخدامه أو استنشاقه لمدة 10 دقائق في الأسبوع.

بروفيسور أيمن لنجاوي – استشاري الجراحة العامة: كل أنواع البخور قد تسبب "سرطان الرئة" #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nsIqQO6sn2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 13, 2023

سرطان الرئة

وأضاف استشاري الجراحة العامة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: كل أنواع البخور قد تسبب سرطان الرئة، والمواطنون لا يعلمون مدى نقاء البخور المباع في الأسواق، وبعضها يضاف عليه حشائش وخشب لزيادة الكمية.

واسترسل لنجاوي: البخور بالنسبة لي هو مشكلة طبية كبيرة، والبخور يشارك بدرجة كبيرة في نسبة الإصابة بسرطان الرئة.

وأردف الدكتور لنجاوي: كشفت الدراسات أن البخور قد يسبب سرطان الرئة وأمراضًا أخرى، والأبحاث أقيمت على 61 ألف شخص في سنغافورة والإمارات، والنسبة جاءت عالية جدًّا.

واختتم قائلًا: أكدت الدراسات في أمريكا وبريطانيا أنه يسبب السرطان والأورام، ويجب ألا يزيد على عشر دقائق في الأسبوع.