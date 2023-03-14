كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة

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حذر بروفيسور أيمن لنجاوي، استشاري الجراحة العامة، من جميع أنواع البخور، مؤكدًا أنها تسبب سرطان الرئة، ومشددًا على ضرورة استخدامه أو استنشاقه لمدة 10 دقائق في الأسبوع.
بروفيسور أيمن لنجاوي – استشاري الجراحة العامة: كل أنواع البخور قد تسبب "سرطان الرئة" #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nsIqQO6sn2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 13, 2023
وأضاف استشاري الجراحة العامة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: كل أنواع البخور قد تسبب سرطان الرئة، والمواطنون لا يعلمون مدى نقاء البخور المباع في الأسواق، وبعضها يضاف عليه حشائش وخشب لزيادة الكمية.
واسترسل لنجاوي: البخور بالنسبة لي هو مشكلة طبية كبيرة، والبخور يشارك بدرجة كبيرة في نسبة الإصابة بسرطان الرئة.
وأردف الدكتور لنجاوي: كشفت الدراسات أن البخور قد يسبب سرطان الرئة وأمراضًا أخرى، والأبحاث أقيمت على 61 ألف شخص في سنغافورة والإمارات، والنسبة جاءت عالية جدًّا.
واختتم قائلًا: أكدت الدراسات في أمريكا وبريطانيا أنه يسبب السرطان والأورام، ويجب ألا يزيد على عشر دقائق في الأسبوع.