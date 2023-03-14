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لا تزيد فترة استنشاقه عن 10 دقائق بالأسبوع

كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة
المواطن - فريق التحرير

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حذر بروفيسور أيمن لنجاوي، استشاري الجراحة العامة، من جميع أنواع البخور، مؤكدًا أنها تسبب سرطان الرئة، ومشددًا على ضرورة استخدامه أو استنشاقه لمدة 10 دقائق في الأسبوع.

سرطان الرئة

وأضاف استشاري الجراحة العامة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: كل أنواع البخور قد تسبب سرطان الرئة، والمواطنون لا يعلمون مدى نقاء البخور المباع في الأسواق، وبعضها يضاف عليه حشائش وخشب لزيادة الكمية.

واسترسل لنجاوي: البخور بالنسبة لي هو مشكلة طبية كبيرة، والبخور يشارك بدرجة كبيرة في نسبة الإصابة بسرطان الرئة.

وأردف الدكتور لنجاوي: كشفت الدراسات أن البخور قد يسبب سرطان الرئة وأمراضًا أخرى، والأبحاث أقيمت على 61 ألف شخص في سنغافورة والإمارات، والنسبة جاءت عالية جدًّا.

واختتم قائلًا: أكدت الدراسات في أمريكا وبريطانيا أنه يسبب السرطان والأورام، ويجب ألا يزيد على عشر دقائق في الأسبوع.

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