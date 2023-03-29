كمية الأمطار وراء قوة وتأثير السيل

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
كشف المركز الوطني للأرصاد، أنواع السيول ومحددات قوتها، والعوامل المساعدة على تكونها.
وقال المركز في تغريدة عبر موقع تويتر: إن السيل عبارة عن مجارٍ مائية تنشأ نتيجة تجمع الأمطار حال هطولها بغزارة على سطح الأرض المنحدرة.
وأشار المركز إلى أن السيول تختلف حسب قوتها وحجمها، فأنواعها تتراوح ما بين الضعيفة والقوية والمتوسطة.
وأضاف: محددات قوة السيل هي نوع السطح، وكمية الأمطار، وشدتها.
وأوضح المركز أن العوامل المساعدة على تكون السيول تتضمن تساقط الأمطار الغزيرة دون توقف، وتكون حوض مائي لا يتمكن من استيعاب المياه، وتشكيل مجرى مائي يتدفق بشكل كبير عند ارتباطه بمجاري الأودية والسيول.