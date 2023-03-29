كمية الأمطار وراء قوة وتأثير السيل

كشف المركز الوطني للأرصاد، أنواع السيول ومحددات قوتها، والعوامل المساعدة على تكونها.

وقال المركز في تغريدة عبر موقع تويتر: إن السيل عبارة عن مجارٍ مائية تنشأ نتيجة تجمع الأمطار حال هطولها بغزارة على سطح الأرض المنحدرة.

أنواع السيول

وأشار المركز إلى أن السيول تختلف حسب قوتها وحجمها، فأنواعها تتراوح ما بين الضعيفة والقوية والمتوسطة.

وأضاف: محددات قوة السيل هي نوع السطح، وكمية الأمطار، وشدتها.

العوامل المساعدة على تكون السيول

وأوضح المركز أن العوامل المساعدة على تكون السيول تتضمن تساقط الأمطار الغزيرة دون توقف، وتكون حوض مائي لا يتمكن من استيعاب المياه، وتشكيل مجرى مائي يتدفق بشكل كبير عند ارتباطه بمجاري الأودية والسيول.