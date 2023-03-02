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سرداب بطول 9 أمتار خلفه شيئًا ما

كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق أثري من اكتشاف ممرًا جديدًا بالوجه الشمالي لهرم خوفو ، أعقبه تكثيف للقياسات لتثبت النتائج أن هناك سردابًا بطول 9 أمتار خلفه شيئًا ما، ما اعتبره عالم الأثار المصرية زاهي حواس “الأعظم والأهم في القرن الحادي والعشرين”.

وأوضح حواس في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن مشروع استكشاف الأهرام”سكان بيراميدز” بدأ العمل على مدار 7 سنوات قبل أن يعلن عن اكتشافه اليوم الخميس، بوجود ممر جديد أو سرداب بطول 9 أمتار خلف المدخل الشمالي لهرم الملك خوفو. في ناحيته الشمالية فتحة بها عمق يشير إلى أن في الأسفل شيئًا مًا.

واعتبر وزير الآثار المصري الأسبق أن “الاكتشاف الجديد واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في العالم، لأنه سيكون بداية للكشف عن كل أسرار الهرم الأكبر”.

استمرار أعمال البحث

وطالب حواس في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” وزارة الآثار باستكمال أعمال البحث والاستكشاف لمعرفة المزيد من الأسرار داخل الهرم، خاصة أن الملك خوفو لا توجد له أي آثار حتى الآن سوى تمثال صغير بالمتحف المصري في التحرير وسط القاهرة.

ويعمل مشروع “سكان بيراميدز” بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ويعرض تقارير ونتائج أعماله على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء آثار ومتخصصين في الأهرامات، برئاسة حواس.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الاكتشاف الجديد، قال وزير التعليم العالي الأسبق هاني هلال إن المستكفين استخدموا 5 تقنيات تكميلية غير مدمرة لمسح الأهرامات واكتشاف الفراغات المهمة غير المعروفة، حتى توصلوا إلى الممر المكتشف في هرم خوفو.

وتابع هلال: “استخدمنا التحليل المعماري والرقمي ثلاثي الأبعاد ورصد جزيئات الميون ومسح الأشعة تحت الحمراء، وقياسات الجيورادار وقياسات الموجات فوق الصوتية”.

 

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