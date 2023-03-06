كواليس خلاف فيران توريس وفاتي بلقاء برشلونة ضد فالنسيا

أثار خلاف اللاعبين فيران توريس وأنسو فاتي في مباراة برشلونة ضد فالنسيا أمس الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، الجدل وذلك بعد محاولة كل منهما خطف الكرة لتنفيذ ركلة جزاء.

وسنحت لـ برشلونة فرصة لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، لكن فيران توريس أهدرها.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية محاولات توريس لمنع فاتي من الحصول على الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء التي تم إهدارها فيما بعد.

برشلونة ضد فالنسيا

وتمكن البرازيلي رافينيا من إحراز الهدف الوحيد لـ برشلونة في الدقيقة الـ15 من ضربة رأسية بعد تمريرة متقنة من اللاعب سيرخيو بوسكيتس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أهدر برشلونة فرصة إحراز الهدف الثاني بعد إهدار فيران توريس لركلة جزاء في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة، طرد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة الستين بالبطاقة الحمراء المباشرة.

برشلونة ينفرد بالصدارة

وانتهت مباراة برشلونة ضد فالنسيا، بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، ليُصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 62 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وكانت مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بتعادل سلبي بين ريال سوسيداد وقاديش.

بينما في مباريات أول أمس السبت، فاز خيتافي على جيرونا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فياريال على ألميريا بثنائية دون رد، بينما فاز إلتشي على ريال مايوركا بهدف دون رد، وفاز أتلتيكو مدريد على إشبيلية بسداسية مقابل هدف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز بلد الوليد على إسبانيول بثنائية لهدف، وفاز برشلونة على فالنسيا بهدف دون رد، وتعادل أتلتيك بيلباو بدون أهداف مع رايو فاليكانو، بينما تقام حاليًّا مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.