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قبل انضمامه لـ مانشستر يونايتد في عام 2003

كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo
المواطن - محمد سمعه

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كشف الإيطالي أليساندرو موجي وكيل أعمال اللاعبين الشهير، أن نادي لاتسيو الإيطالي رفض قبل 20 عامًا من الآن التعاقد مع النجم البرتغالي Cristiano Ronaldo، وذلك قبل انتقال الأخير من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سبب رفض لاتسيو ضم Cristiano Ronaldo

وقال موجي في تصريحات لموقع Calcio Mercato الإيطالي: ” بالفعل خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو السابق وافق على عرض لاتسيو، وحينما تحدث مع رئيس لاتسيو، سيرجيو كرانوتي قال الأخير إنه يريد ضم البرازيلي رونالدو وليس كريستيانو رونالدو”.

وأضاف موجي: ” رئيس لاتسيو ندم فيما بعد على رفضه ضم كريستيانو رونالدو بعد تألق الأخير مع مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2003 إلى 2018″.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

رونالدو مع النصر

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف فريق النصر مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد كصفقة انتقال حر.

وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب Cristiano Ronaldo في قيادة النصر للفوز بلقبي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الحالي، بعدما خسر الفرصة في التتويج ببطولة السوبر السعودي، وذلك عقب خسارة النصر من نادي الاتحاد في دور نصف النهائي بنتيجة ثلاثية مقابل هدف.

وكان رونالدو شارك مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث ودع منتخب البرتغال البطولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة على يد المنتخب المغربي بهدف دون رد.

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