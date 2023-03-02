11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد السجن 13 عامًا لباحثة مصرية عذبت نجلها وأجبرته على التسول وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى سامرف الطائي يواصل تألقه ضد الفتح موسونا الهداف التاريخي للطائي بدوري روشن 4 عوامل تؤثر على قيمة المعاش من دفعة لأخرى انتقادات إسرائيلية للبرازيل بعد رسو سفينتين إيرانيتين الطائي يخطف فوزًا قاتلًا ضد الفتح
كشف الإيطالي أليساندرو موجي وكيل أعمال اللاعبين الشهير، أن نادي لاتسيو الإيطالي رفض قبل 20 عامًا من الآن التعاقد مع النجم البرتغالي Cristiano Ronaldo، وذلك قبل انتقال الأخير من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال موجي في تصريحات لموقع Calcio Mercato الإيطالي: ” بالفعل خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو السابق وافق على عرض لاتسيو، وحينما تحدث مع رئيس لاتسيو، سيرجيو كرانوتي قال الأخير إنه يريد ضم البرازيلي رونالدو وليس كريستيانو رونالدو”.
وأضاف موجي: ” رئيس لاتسيو ندم فيما بعد على رفضه ضم كريستيانو رونالدو بعد تألق الأخير مع مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني خلال الفترة من 2003 إلى 2018″.
وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف فريق النصر مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد كصفقة انتقال حر.
وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويرغب Cristiano Ronaldo في قيادة النصر للفوز بلقبي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الحالي، بعدما خسر الفرصة في التتويج ببطولة السوبر السعودي، وذلك عقب خسارة النصر من نادي الاتحاد في دور نصف النهائي بنتيجة ثلاثية مقابل هدف.
وكان رونالدو شارك مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث ودع منتخب البرتغال البطولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة على يد المنتخب المغربي بهدف دون رد.