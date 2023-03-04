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مخاوف من المباني المعتمدة على اجتهادات المقاول

كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل
المواطن - فريق التحرير

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كشف المهندس عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن مدى جاهزية المباني في المملكة لمقاومة الزلازل، موضحًا أنه منذ عام 2021 تم تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني وهذه ميزة تسهم في رفع كفاءة المباني الحديثة بشكل غير عادي ضد الزلازل.

تصميم المباني

وأشار الجند خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه صدر تعميم أيضًا بشأن أخذ موضوع الزلازل في الاعتبار خلال تصميم المباني وهذا مهم وجيد.

وأوضح أن المباني التي تم إنشاؤها قبل تعميم “كود البناء” واعتمدت على الاجتهادات الشخصية من المقاول والمالك ومستبعد فيها الجانب الهندسي ولم يؤخذ موضوع الزلازل في اعتبار الشركة الهندسية، يمكن أن تكون في موقف محرج إذا تعرضت لظرف أو زلزال قاس، داعيًا الجهات المختصة إلى مراجعتها.

عمر المباني القديمة

وبشأن طول عمر المباني القديمة عن الحديثة، قال إن السر في طول عمر هذه المباني هي أنها بُنيت من مواد طبيعية عمرها الافتراضي طويل، بالإضافة إلى أن المباني المشيدة بالخرسانة لديها مشكلة في حديد التسليح، والذي يتأثر بشكل كبير إذا صدمته طوبة أو تعرض للصدأ.

وحول عمر المبنى المُسلح، لفت إلى أنه في المتوسط يدخل في عمر 80 عامًا، أما إذا تم المحافظة عليه من خلال العزل والصيانة الدائمة فسيبلغ عمره 150 أو 200 سنة.

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