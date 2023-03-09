كورونادو وعبدالرحمن غريب سلاحا الاتحاد والنصر

يُقدم البرازيلي إيغور كورونادو وعبدالرحمن غريب مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكونا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو.

تألق كورونادو وعبدالرحمن غريب

وواصل كورونادو تألقه اللافت مع الاتحاد، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ8 تمريرات حاسمة، كما أنه يتصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص بدوري روشن السعودي برصيد 49 فرصة، ولعب 119 عرضية صحيحة.

على الجانب الآخر، استعاد عبدالرحمن غريب بريقه خلال الفترة الأخيرة، ليصبح أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صناعة للفرص والأهداف في دوري روشن السعودي، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

مواجهة الاتحاد والنصر اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو الاتحاد والنصر، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن رفقاء النصر الذين ينفرد بصدارة الترتيب، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.