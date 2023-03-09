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بعد تألقهما في دوري روشن

كورونادو وعبدالرحمن غريب سلاحا الاتحاد والنصر

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
كورونادو وعبدالرحمن غريب سلاحا الاتحاد والنصر
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم البرازيلي إيغور كورونادو وعبدالرحمن غريب مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكونا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو.

تألق كورونادو وعبدالرحمن غريب

وواصل كورونادو تألقه اللافت مع الاتحاد، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ8 تمريرات حاسمة، كما أنه يتصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص بدوري روشن السعودي برصيد 49 فرصة، ولعب 119 عرضية صحيحة.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، استعاد عبدالرحمن غريب بريقه خلال الفترة الأخيرة، ليصبح أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صناعة للفرص والأهداف في دوري روشن السعودي، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

مواجهة الاتحاد والنصر اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو الاتحاد والنصر، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الخليج
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن رفقاء النصر الذين ينفرد بصدارة الترتيب، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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