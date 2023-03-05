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ضمن منافسات دوري روشن

كورونادو وموسونا الأفضل بالجولة الـ19

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
كورونادو وموسونا الأفضل بالجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجما الاتحاد والطائي، إيغور كورونادو وناوليدج موسونا الأنظار في دوري روشن السعودي، ليخطفا نجومية الجولة الـ19.

تألق كورونادو وموسونا

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، كورونادو التقييم الأعلى في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بـ8.9 درجات، بالتساوي مع موسونا، بعدما لعبا دورًا بارزًا في انتصار الاتحاد والطائي.

كورونادو
نجم الاتحاد – المصدر @ittihad

وتألق كورونادو بشكل لافت في مباراة الاتحاد ضد الخليج، التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، ووصل إلى 100 فرصة مصنوعة في مسيرته مع العميد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كما واصل موسونا التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، وسجل ثنائية في شباك الفتح، ليُساهم في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويصبح الهداف التاريخي لفارس الشمال في دوري المحترفين برصيد 11 هدفًا.

موسونا
موسونا – المصدر @SPL

التشكيل المثالي للجولة الـ19

كما كشفت “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وجاء كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ ستويكوفيتش “الفيحاء”، وفي الدفاع ؛ سعيد المولد “الاتفاق”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، وعبدالله مادو “النصر”.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ كاكو “التعاون”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب”، وثنائي فريق الطائي، موسونا ومبينزا، بجانب نجمي نادي الاتحاد، رومارينيو وكورونادو.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة الـ19
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