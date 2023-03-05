كورونادو وموسونا الأفضل بالجولة الـ19

تألق نجما الاتحاد والطائي، إيغور كورونادو وناوليدج موسونا الأنظار في دوري روشن السعودي، ليخطفا نجومية الجولة الـ19.

تألق كورونادو وموسونا

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، كورونادو التقييم الأعلى في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بـ8.9 درجات، بالتساوي مع موسونا، بعدما لعبا دورًا بارزًا في انتصار الاتحاد والطائي.

وتألق كورونادو بشكل لافت في مباراة الاتحاد ضد الخليج، التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، ووصل إلى 100 فرصة مصنوعة في مسيرته مع العميد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كما واصل موسونا التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، وسجل ثنائية في شباك الفتح، ليُساهم في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويصبح الهداف التاريخي لفارس الشمال في دوري المحترفين برصيد 11 هدفًا.

التشكيل المثالي للجولة الـ19

كما كشفت “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وجاء كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ ستويكوفيتش “الفيحاء”، وفي الدفاع ؛ سعيد المولد “الاتفاق”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، وعبدالله مادو “النصر”.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ كاكو “التعاون”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب”، وثنائي فريق الطائي، موسونا ومبينزا، بجانب نجمي نادي الاتحاد، رومارينيو وكورونادو.