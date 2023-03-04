كورونادو يصنع 100 هدف مع الاتحاد

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واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا في البطولة.
ووصل كورونادو إلى 100 فرصة مصنوعة في مسيرته مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث قدم 51 تمريرة مفتاحية في موسم 2021- 2022، بجانب 49 تمريرة مفتاحية في الموسم الرياضي الحالي.
ويتصدر كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع نجم التعاون، كاكو، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ119 عرضية.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.