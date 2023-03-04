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ضمن منافسات دوري روشن

كورونادو يصنع 100 هدف مع الاتحاد

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
كورونادو يصنع 100 هدف مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ليحقق رقمًا مميزًا في البطولة.

تألق كورونادو

ووصل كورونادو إلى 100 فرصة مصنوعة في مسيرته مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث قدم 51 تمريرة مفتاحية في موسم 2021- 2022، بجانب 49 تمريرة مفتاحية في الموسم الرياضي الحالي.

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

ويتصدر كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع نجم التعاون، كاكو، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ119 عرضية.

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

 فوز الاتحاد ضد الخليج

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.

الاتحاد ضد الخليج
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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