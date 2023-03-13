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من خلال بناء الثقة المتبادلة وتخفيف التوتر

كوريا الجنوبية: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية سيسهم في استقرار المنطقة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
كوريا الجنوبية: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية سيسهم في استقرار المنطقة
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن ترحيبها بالاتفاق وعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضافت في بيان لها أن هذا التطور سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة من خلال بناء الثقة المتبادلة وتخفيف التوتر.

استئناف العلاقات

يذكر أنه تمت الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ توقيع الاتفاق الثلاثي يوم الجمعة الماضية.

ويتضمن الاتفاق أيضا تأكيد الدولتين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.

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