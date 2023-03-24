كوريا الشمالية تختبر طائرة نووية بدون طيار تحت الماء

اختبرت كوريا الشمالية، طائرة نووية بدون طيار تحت الماء، وفقًا لخبر عاجل بتلفزيون الشرق.

أربعة صواريخ كروز

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي “لي جونج-سوب”: إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يجريان تحليلات عن أربعة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية لتأكيد مواصفتها بطريقة أكثر تفصيلًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا أن تطلق كوريا الشمالية أول قمر تجسس صناعي عسكري لها خلال الشهر المقبل، حيث أعلنت عن خطة لإنهاء استعدادات الإطلاق بحلول إبريل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة برلمانية للجنة الدفاع الوطني الكوري عقدت الخميس ونقلتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.