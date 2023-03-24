كوريا الشمالية تختبر غواصة هجومية نووية مسيرة

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أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الشمالية اختبرت غواصة هجومية نووية “مسيرة” بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ كروز خلال تدريبات في الفترة من 21 إلى 23 مارس.
وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، الخميس، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.
وأفاد وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب للبرلمان، الخميس، بأن كوريا الشمالية أحرزت على ما يبدو “تقدمًا هائلًا” في تصغير الرؤوس النووية كي تصبح ملائمة لمنظومات الأسلحة التكتيكية الموجهة.
وأردف: “لا أرى أنهم مستعدون بعد لتطوير ما أطلقت عليه كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة أسلحة تكتيكية موجهة، لكننا ندرس الاحتمالات مع الولايات المتحدة”.