كوريا الشمالية تستعد لهجوم نووي ضد الأعداء

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى استكمال الاستعداد لهجوم نووي ضد الأعداء، وفق ما نقلت وكالة “يونهاب” عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

محاكاة هجوم نووي

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبات لمدة يومين لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي مضاد.

ولفتت “يونهاب” إلى أن كوريا الشمالية أجرت تدريبات تكتيكية شاملة افتراضية لهجوم مضاد نووي من قبل وحدات العمليات النووية التكتيكية بحضور الزعيم كيم حونغ أون وابنته.

وخلال التمرين، أردف الزعيم كيم: “لا يمكننا ردع الحرب عمليًّا فقط بحقيقة أن بلادنا دولة مسلحة نوويًّا”.