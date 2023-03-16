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قطع مسافة 1000 كيلومتر

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

صاروخ باليستي

واختبرت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة “يونهاب”، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة أن المقذوف غير المحدد أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

تحذير خفر السواحل

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية أيضًا إطلاق الصاروخ، وتوقعت في تغريدة على تويتر أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 550 كيلومتراً شرق شبه الجزيرة الكورية.

وحذر خفر السواحل الياباني السفن من أي أجسام متساقطة.

سقوطه في البحر

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الخميس، قطع مسافة 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر، وأضاف: أن الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة.

كما أفاد مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بأن الرئيس أمر الجيش بالقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة الجارية مع الولايات المتحدة على أكمل وجه.

مناورات كوريا الجنوبية

وعزّزت واشنطن وسيول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية التي أجرت تجارب استفزازية لأسلحة محظورة على نحو متزايد.

ومن المقرر أن تستمر هذه المناورات التي بدأت الاثنين لمدة عشرة أيام.

السكين الخشبي

وفي خطوة نادرة، كشف جيش سيول هذا الشهر أن القوات الخاصة للبلدين الحليفين أجريتا أيضًا تدريبات عسكرية أُطلق عليها اسم السكين الخشبي شملت محاكاة لضربات دقيقة على منشآت رئيسية في كوريا الشمالية.

لكن المناورات الحالية، المسماة درع الحرية، تركز على البيئة الأمنية المتغيرة بسبب العدوانية المضاعفة لكوريا الشمالية، بحسب الحليفين.

وتنظر كوريا الشمالية إلى كل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها، وحذرت مرارًا من أنها ستتخذ إجراءات ساحقة ردًا على ذلك.

توقيت إطلاق الصاروخ

وتزامن إطلاق الصاروخ مع قيام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة إلى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة عدوانية بيونغ يانغ.

وتُعقد القمة الأولى من نوعها منذ 12 عامًا في وقت يسعى فيه البلدان الجاران إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بينهما التي يشوبها التوتر منذ فترة طويلة بسبب الفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال حكمها الاستعماري لكوريا الجنوبية على مدى 35 عامًا.

وتعمل كل من كوريا الجنوبية واليابان على تكثيف الإنفاق الدفاعي والتدريبات العسكرية المشتركة التي قال يون إنها ضرورية للاستقرارين الإقليمي والعالمي.

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