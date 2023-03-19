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قالت إن المناورات المشتركة هي بروفة على الغزو

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تزامنًا مع تدريبات سول وواشنطن

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تزامنًا مع تدريبات سول وواشنطن
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر، اليوم الأحد، في إطار تكثيف أنشطة الاختبار، ردًا على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها بروفة على الغزو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن الصاروخ الذي أطلق من المنطقة الشمالية الغربية لكوريا الشمالية طار عبر البلاد قبل أن يهبط في المياه قبالة الساحل الشرقي.

وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي عزز وضع المراقبة لديه ويحافظ على استعداده بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تزامنًا مع تدريبات سول وواشنطن

أكبر مناورات عسكرية مشتركة

وتعد التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المقامة حاليًا هي أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن صاروخ كوريا الشمالية طار على ارتفاع 50 كيلومترا وقطع مسافة 800 كيلومتر قبل أن يسقط قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا تزامنًا مع تدريبات سول وواشنطن

احتجاج شديد اللهجة من طوكيو

من جهتها، احتجت وزارة الدفاع اليابانية بشدة على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، وذلك من خلال سفارة بيونغ يانغ في بكين.

وأمس السبت قالت كوريا الشمالية إن أكثر من 800 ألف مواطن تطوعوا للانضمام إلى جيشها لمحاربة الإمبرياليين الأمريكيين على حد وصفها، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

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