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وصفها كيم بـ قوة تتجاوز الخيال

كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس حربية نووية

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس حربية نووية
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صور رؤوس حربية نووية تكتيكية، فيما أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مشروع التسلح النووي للبلاد ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة بصنع الأسلحة.

توسيع صنع الأسلحة النووية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم تلقى من قبل المعهد الوطني للأسلحة النووية تقريرًا بشأن حالة المشروع وحالة الإنتاج في السنوات الأخيرة لتعزيز القوة النووية للبلاد نوعيًا وكميًا وفقًا لاتجاه تطوير الأسلحة النووية والسياسة الاستراتيجية.

ودعا الزعيم إلى بذل جهود لتوسيع إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة ومواصلة إنتاج أسلحة نووية قوية في محاولة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الترسانة النووية”، وأضاف: “يجب أن نكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان وهو الأمر الذي سيقودنا لتفادي استخدام الأسلحة النووية إلى الأبد”.

قوة ردع قوية

وأضاف كيم: “عندما تتخذ القوة النووية القوية والمتفوقة التي تتجاوز الخيال، موقفًا هجوميًا، يخافنا العدو ولا يجرؤ على المساس بسيادتنا الوطنية ونظامنا وشعبنا”، مشيرًا إلى أن “البلاد سارت في الطريق الشاق ولكن بعيد المنال لامتلاك الأسلحة النووية، والعدو الذي ستواجهه قوتنا النووية التي لها قوة ردع قوية، ليس أي دولة أو مجموعة محددة بل الحرب والتسلح النووي نفسه”.

واستعرض كيم نظام الإدارة المشترك للأسلحة النووية في البلاد “هايك بانغ آه سواي” والذي يعني الزناد النووي باللغة الكورية وفحص الخطط والأوامر المكتوبة لعمليات الهجوم المضاد النووي.

رؤوس حربية نووية

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم كيم تفقد الرؤوس الحربية النووية التكتيكية المسماة “هواسان 31” التي تم الكشف عنها لأول مرة.

كما شملت الصور 10 رؤوس حربية نووية تكتيكية في استعراض واضح أن البلاد يمكن أن تضع مثل هذه الرؤوس الحربية على قاذفات صواريخ متعددة كبيرة الحجم أو صواريخ كروز.

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