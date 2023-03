كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس حربية نووية

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صور رؤوس حربية نووية تكتيكية، فيما أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مشروع التسلح النووي للبلاد ودعا إلى زيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة بصنع الأسلحة.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspected a range of nuclear warheads at the Nuclear Weapons Research Institute, according to state media on Tuesday, urging increased production.

More @nknewsorg soon pic.twitter.com/RU9gDxgC1V

— NK NEWS (@nknewsorg) March 27, 2023