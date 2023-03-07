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ألقت باللوم عليها في زيادة التوتر بشبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب
المواطن - فريق التحرير

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ألقت كوريا الشمالية، مساء أمس الاثنين، باللوم على الولايات المتحدة في زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وحملتها مسؤولية التداعيات، وفقًا للعربية عاجل.

التدريبات الجوية

وانتقدت الخارجية الكورية الشمالية، التدريبات الجوية المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما هددت كوريا الشمالية بأنها ستتخذ إجراءات قوية ضد النشاطات العسكرية بين الولايات المتحدة وجارتها كوريا الجنوبية.

والسبت الماضي، ألقت كوريا الشمالية، باللوم على الولايات المتحدة في ما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة.

وأفادت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون مع ذلك.

وكشفت الوزارة أن أسلحة بيونج يانج النووية رد عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية.

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