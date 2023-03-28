كوريا الشمالية: يجب الاستعداد لاستخدام النووي بأي وقت

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أنه يجب الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

غواصة هجومية

وقبل يومين، اختبرت كوريا الشمالية، غواصة هجومية نووية مسيرة، بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

وتقول وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية: إن مهمة هذا السلاح هي صنع تسونامي إشعاعي واسع النطاق لتدمير السفن الحربية والموانئ المعادية.