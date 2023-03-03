كويتي يحذر الخليجيين في لندن من خطر بالشوارع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشاب كويتي يرصد تناول عدد من الأشخاص للمخدرات في شوارع لندن.

بيع المواد المخدرة

وخلال الفيديو، حذر الشاب الكويتي، جميع الخليجيين من شراء تلك المواد من هؤلاء الأشخاص لأنهم يخدعونهم.

وأردف الشاب الكويتي، أنه في كثير من الأوقات يتتبعون الشخص بعد بيع المواد المخدرة له ثم يسرقونه.

استدراج الفتيان المراهقين

وحذرت الشرطة البريطانية من أن تجار المخدرات يقومون باستدراج الفتيان المراهقين الذين بالكاد تبلغ أعمارهم 13 سنة ويعدونهم بالمال والهدايا بهدف العمل لحسابهم.

ويتم تقديم الأموال النقدية والهواتف الخلوية والسجائر الإلكترونية (فايب) والملابس للاستفادة مما يطلق عليه تسمية “فرص الأعمال” التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية British Transport Police (BTP): إن الضباط اطلعوا على رسائل نصية أرسلها تجار المخدرات يسألون فيها “من يود أن يجني 500 جنيه إسترليني (597 دولارًا) في عطلة نهاية الأسبوع؟” في استدراجهم للشبان الصغار للانضمام إلى العصابات.

حملة على تطبيق سناب شات

وتقوم الشرطة بإطلاق حملة على تطبيق “سناب شات” تستهدف الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في لندن وبرمنغهام وليفربول لتحذيرهم من مغبة الانخراط في الشبكات الإجرامية.

وغالبًا ما يتم استغلال المراهقين من قبل تجار ومروجي المخدرات لنقل مواد غير شرعية بالقطار كجزء من شبكات خطوط المقاطعات المزعومة. وهي عبارة عن عصابات مخدرات تتم إدارتها من قواعد حضرية في المدن وتمتد إلى المستهلكين في المناطق الريفية من خلال استخدام شبان صغار ومستضعفين للعب دور ساعي البريد.