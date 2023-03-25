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في ظاهرة تحدث مرة كلّ عشر سنوات

كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم
المواطن - فريق التحرير

كشفت وكالة الفضاء الأوروبي أنّ كويكبًا كبيرًا سيمرّ اليوم السبت بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كلّ عشر سنوات لا يشكّل أيّ خطر، وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.

يكفي لمحو مدينة كبيرة

ووفقًا لوسائل إعلام، يُقدّر قطر الكويكب الذي أُطلقت عليه تسمية “2023 دي زي2” بما بين 40 و70 مترًا ـ وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض.

وأردف رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، ريتشارد مويسل، لوكالة فرانس برس أن الكويكب سيمرّ في الساعة 19,49 بتوقيت جرينتش من اليوم السبت “قريبًا جدًّا” من الأرض، أي على مسافة أقلّ من ثلث تلك التي تفصل الأرض عن القمر، مطمئنًا في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق.

أول مرة

ورُصد الكويكب للمرة الأولى في 27 فبراير من قبل مرصد في لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وسيمرّ الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.

تمرّ كويكبات صغيرة قرب كوكب الأرض كلّ يوم، لكنّ مرور مثل هذا الجسم الكبير بهذا القرب من الأرض يحدث مرّة كلّ عشر سنوات فقط، بحسب مويسل.

التعامل مع التهديد

من هذا المنطلق، قرّرت الشبكة الدولية للتنبيه من الكويكبات الإفادة من هذا التقارب، وبالتالي ستُستخدم أدوات عدة كأجهزة قياس الطيف والرادارات لتحليل “2023 دي زي2”.

وأشار مويسل إلى أن هذا سيكون بمثابة تمرين على كيفية “تعامل الشبكة مع مثل هذا التهديد” في المستقبل.

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