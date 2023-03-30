كير الدولية توزع أرباحًا بقيمة 8.93 مليون ريال عن العام الماضي

أعلنت شركة كير الدولية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 8.93 مليون ريال تقريبا عن السنة المالية 2022 .

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ عددها 12 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.74 هللة، أي ما يعادل نحو 7.4% من القيمة الاسمية للسهم.

تاريخ الأحقية للمساهمين

وتابعت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

طلبت الشركة من المساهمين سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

كما أشارت إلى أن المساهمين الأجانب غير المقيمين ستخضع توزيعات أرباحهم إلى ضريبة التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.