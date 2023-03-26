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كيسينجر يحذر: حرب باردة أقوى قد تبدأ بين الصين وأمريكا

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
كيسينجر يحذر: حرب باردة أقوى قد تبدأ بين الصين وأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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في ظل استمرار التوتر المتصاعد بين الصين وأمريكا، حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، من حرب باردة ثانية أكثر خطورة من الأولى، وقال في مقابلة مع صحيفة إسبانية، إن الحرب الباردة الجديدة قد تبدأ بين بكين وواشنطن.

كما أعرب عن اعتقاده بأن كلتا الدولتين، تمتلكان موارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم تكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى، التي اندلعت بين أميركا والاتحاد السوفيتي وحلفائهما من منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات.

البلدان تحولا لخصمين

إلى ذلك، رأى أن القوتين الاقتصاديتين الضخمتين تحولتا في الوقت الراهن إلى خصمين، معتبراً أنه لا يجوز انتظار أن تتحول الصين نحو الغرب، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حذر سابقًا من أن بدء حرب باردة جديدة بين بلاده وأمريكا سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة للعالم بأسره.

كيسينجر يحذر حرب باردة أقوى قد تبدأ بين الصين وأمريكا

أكبر تحد يواجه البشرية

يذكر أن كيسينجر كان حذر سابقًا من خطورة هذا الصراع الصيني الأمريكي، معتبراً أنه من الممكن أن يتحول إلى أكبر تحدٍ يواجه البشرية، وأكد أن البلدين لديهما القدرة على تدمير العالم، مشدداً على أن أي صراع عسكري بينهما سيجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى.

أما تصريحاته الجديدة اليوم فتأتي فيما يرتفع التوتر بين البلدين، لاسيما حول قضية جزيرة تايوان، وملف التجسس سواء عبر البالونات أو تطبيق تيك توك، فضلا عن التوجس الأميركي من التقارب الصيني الروسي، خصوصًا بعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً إلى موسكو.

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